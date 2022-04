Marta Krupa pierwszy raz o ROZWODZIE z mężem: "Nie jestem jeszcze gotowa NA RANDKI"

Kinga 25 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Kolejna bezwartościowa medialnie osoba lansowana przez Pudla do tego nie mająca niczego ciekawego do powiedzenia. Może Pudel dawaj o jej osiągnięciach a jak takowych nie ma to po co to pokazujecie. Już raz siostra próbowała ją ciemnym Polakom wcisnąć ale się nie udało.