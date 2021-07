Siostra Joanny Krupy zachwyca się życiem u boku męża: "Mamy amazing life. Ma dużo celebrity friends"

Lana 16 min. temu zgłoś do moderacji 19 1 Odpowiedz

One są żałosne z tym angielskim w co drugim słowie. Wyjechały do USA jak Aśka miała 5 lat. Obydwoje rodzice są Polakami, matka do tej pory ledwo ledwo po angielsku… żenada. Mój syn miał rok jak wyjechaliśmy do uk, nie chodził nigdy do polskiej szkoły, mieszkamy w miejscu gdzie jest niewielu Polaków i nie utrzymujemy z nimi praktycznie żadnych kontaktów,ja pracuję w środowisku anglojezycznym, syn tez nie ma polskich kolegów- młody ma 17 lat i normalnie mówi po polsku!