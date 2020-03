Marta Manowska dzieli się swoim sposobem na izolację przed koronawirusem. Ciekawscy fani dopytują: "Kto to ten przystojniak?" (FOTO)

Marta Manowska zasłynęła swego czasu jako prowadząca takich formatów TVP jak Rolnik szuka żony czy Sanatorium miłości . Choć wielokrotnie szczyciła się w wywiadach, że widzowie nie raz proszą ją o porady w sprawach sercowych, to niestety jej samej do niedawna wyraźnie się w tej kwestii nie układało .

Do tej pory Marta Manowska była wyjątkowo oszczędna w informowaniu mediów o swojej sytuacji osobistej. W przeszłości spekulowano, że prezenterka spotykała się z Łukaszem Siebersem , jednym z uczestników show Rolnik szuka żony. Para nigdy tego nie potwierdziła, a kilka miesięcy później Manowska chwaliła się już, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna .

Wtedy też pojawiły się plotki o tym, że podczas realizacji zdjęć do Sanatorium miłości zauroczyła się w dźwiękowcu imieniem Adam . Podobnie jak w przypadku poprzednich relacji, fani nigdy nie doczekali się żadnego potwierdzenia z jej strony. Wygląda jednak na to, że Manowska postanowiła tym razem mimo wszystko nieco uchylić rąbka tajemnicy .

Na koncie prezenterki na Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie, na którym pokazała wszystkim, jak spędza trudny czas kwarantanny w obawie przed koronawirusem . Nie jest chyba tak źle, bo widok z okna jest faktycznie imponujący, a do zdjęcia załapał się też na dodatek pewien tajemniczy jegomość .

"O, chyba nowa miłość", "Kto to ten przystojniak?", "Kto to?" - zastanawiali się fani.

Warto wspomnieć, że kwarantanna w doborowym towarzystwie to nie jedyna osłoda życia, która ją czeka. Ostatnio Manowska żaliła się na odwołane zdjęcia do kilku nowych projektów , których miała być twarzą. Na szczęście na otarcie łez zostaje jej planowany specjalny odcinek Sanatorium miłości , który nieoczekiwanie zapowiedziała w rozmowie z Faktem jedna z uczestniczek, Wiesia .

Sprowadzili nas już do Warszawy, ale w ostatniej chwili odwołano nagrania dla naszego bezpieczeństwa. Proszę się jednak nie załamywać. Wrócimy i opowiemy, jak nam się życie ułożyło. Mam wiadomość, że są szanse, by zdążyć nagrać odcinek na majówkę. A jak nie to w innym terminie - zapowiedziała charakterna seniorka w wypowiedzi dla tabloidu.