Marta Manowska odrzuciła posadę prowadzącej "Pytania na śniadanie": "Moja droga była wytyczona w inny sposób"

Nikt nie mówi, że ja bardzo dawno nie dostałam takiej propozycji, aby spróbować swoich sił. Ale każdy z nas ma w telewizji swoją działkę. I to jest potęga tej stacji. (...) Programy są robione ze sztuką telewizyjną, że są ważne, są o czymś. Dla mnie mądrością stacji jest to, żeby tak wykorzystać charaktery i osobowości poszczególnych prowadzących, żeby stworzyć najbogatszą ofertę (...). Ja się czuję dobrze w tym, gdzie jestem. Że mogę sobie poruszać tematy mocno głębokie - tłumaczyła.

Ta droga moja była w inny sposób wytyczona (...). Myślałam o „Rolniku” w taki, a nie inny sposób i widziałam siebie w jakiś określony sposób dalej. Czekałam wiele lat na kolejną propozycję, dostawałam po drodze kilka, ale czułam, że to nie są propozycje, o których ja bym marzyła, żeby to trwało dłużej (...). Po czterech latach pojawił się Teatr Capitol, później "Sanatorium", zaraz po "Sanatorium" - "Voice Senior" - wspominała.

Okazało się, że to była dobra droga, bo rozmowy stały się kluczem w działaniu (...). Przestałam być obrażona na to, że 90% mojego życia to jest praca, bo odkryłam, że tam są też kontakty międzyludzkie, wspaniali przyjaciele i moja wielka samorealizacja (...). Zrozumiałam, że większość tego, co jest dla mnie ważne, jest w programach, które prowadzę i jest mi z tym dobrze. Stworzył się z tego sens życia (...) - oceniła.