Marta Manowska DOSTAŁA PROGRAM w TVP Kobieta! Będzie przeprowadzać wywiady z kobietami w środkach transportu

Marta Manowska to z pewnością jedna z bardziej docenianych przez władze TVP dziennikarek. 36-latka sprawdza się w roli prowadzącej w kilku produkcjach telewizji publicznej: Rolnik szuka żony, Sanatorium miłości i The Voice Senior. Finałowy odcinek tego ostatniego ze względu na stan zdrowia Rafała Brzozowskiego zmuszona była niespodziewanie poprowadzić samodzielnie. Zdaje się jednak, że wyszła z mało komfortowej sytuacji obronną ręką, bowiem otrzymała od stacji kolejną propozycję.

Jak się okazuje, Marcie powierzono poprowadzenie nowego formatu Telewizji Polskiej. Tym razem ma być gospodynią show, które emitowane będzie na nowym kanale TVP skierowanym do kobiet. W Kobiety w drodze Manowska będzie przeprowadzać wywiady z różnymi kobietami. Odcinki nagrywane będą, tak jak wskazuje tytuł programu, w podróży - na peronach czy w środkach transportu.

To kobiety wyjątkowe. Prawdziwe bohaterki dnia codziennego. Dla każdej z nich droga ma inny wymiar. Ale łączy je jedno. Doświadczenie życiowe, często trudne, przekuły w dobro. Dają wiarę i siłę innym. To prawdziwe autorytety. Cieszę się, że jest w końcu program, który pokaże cały bagaż życiowy naszych bohaterek, a w nim: nadzieję, kruchość, determinację i wielką siłę. To prawdziwa lekcja życia - komentuje nowy projekt w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.