Marta Manowska oznajmia: "Rolnika z traktorem i wielkim polem traktuję jako osobę o wielkiej wiedzy"

Marta Manowska: "Rolnicy mają wielkie przywiązanie do rodziny, imponuje mi to"

Rolnicy mają wielkie przywiązanie do rodziny, imponuje mi to. Rolnika z traktorem i wielkim polem traktuję jako osobę o wielkiej wiedzy, inteligencji, sercu i przywiązanie do rodziny. My bardzo szybko wybijamy się na niezależność. Tam są wielopiętrowe domy. To jest dla mnie fascynujące. Miastowych ciągnie na wieś, tam jest wiele mądrości. Tam są nasze korzenie - przekonuje.