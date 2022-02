Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" polecieli do Dubaju po... OBRĄCZKI: "Więcej złota w złocie" (ZDJĘCIA)

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny od kilku miesięcy są już zaręczeni i obecnie przygotowują się do ślubu. Niedawno podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie" para zdradziła, że planuje dwie ceremonie zaślubin, a pierwsza z nich odbędzie się już w marcu. We wtorek przyszli małżonkowie za pośrednictwem Instagrama ogłosili, iż postanowili nieco odsapnąć od codziennego zgiełku i wybrali się w "podróż przedślubną" do Dubaju. Wypoczynek nie był jednak jedynym celem podróży pary. Narzeczeni postanowili bowiem zakupić za granicą... ślubne obrączki.