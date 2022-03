Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zdradza daty ŚLUBU I PORODU

Kasia 33 min. temu zgłoś do moderacji 33 2 Odpowiedz

Nie wyobrażam sobie rodzić bez znieczulenia, po co się tak męczyć. Podziwiam kobiety kótre same chcą tej męczarni, u mnie ze znieczuleniem było tragicznie ciezko a bez to nawet sobie nie wyobrazam