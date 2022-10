Marta ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" chwali się ODMIENIONĄ sylwetką! (FOTO)

Anka 21 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

Mogla mu sie nie podobac. Mloda dziewczyna I zaniedbana. Skoro sie zmienila to znaczy ze tak do konca nie byla z siebie zadowolona. On tez taki sobie ale kazdy ma jakis gust. A to nie para spodni tylko czlowiek do zycia ma byc.