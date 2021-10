Marta Żmuda Trzebiatowska ocenia wychowanie dzieci: "Staram się pielęgnować to, aby nie były jakimiś WARSZAWSKIMI BANANAMI"

Banany 25 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Banany sa najgorsze. Od razu masz ochotę przywalic jak rozrzucaja hajs, zero szacunku do każdego bo im się należy bo matka w domu tylko rozpieszczala. To widać w traktowaniu innych niestety taka pogardę że ktoś ma mniej, że starszej pani należy pomóc, niestety takie czasy że buty adidasa ważniejsze niż człowiek Nie chce mi się iść do pracy. Tam mam dużo bananow 8 cudów świata