Marta Żmuda Trzebiatowska POTWIERDZA narodziny drugiego dziecka: "Najpiękniejsza i najtrudniejsza rola, z jaką przyszło mi się zmierzyć"

Pod koniec minionego roku okazało się, że Marta Żmuda Trzebiatowska po raz drugi zostanie mamą. Aktorka w odróżnieniu od większości koleżanek z branży zrezygnowała ze skrupulatnego relacjonowania błogosławionego stanu. Jedynym dowodem na to, że Marta jest w ciąży, był jej zaokrąglony brzuszek, który zaprezentowała podczas gali Orłów.

Niedawno okazało się, że drugie dziecko aktorki i Kamila Kuli jest już na świecie. W piątek fotoreporterom udało się przyłapać świeżo upieczonych rodziców i zapakowane w nosidełko maleństwo podczas opuszczania szpitala. Sama Żmuda Trzebiatowska wówczas nie zdecydowała się oficjalnie poinformować o nowym potomku. W końcu jednak w niedzielę na jej instagramowym profilu pojawił się wpis poświęcony roli mamy zakończony hasztagiem "mom of two", co w tłumaczeniu na język polski oznacza po prostu "mama dwójki".