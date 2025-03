Martirenti NARZEKA na montaż "Love Never Lies": "Materiał został w taki sposób skrócony, że sama czułam rozczarowanie"

Polska odsłona hitowego programu " Love Never Lies " przyciągnęła przed ekrany tysiące widzów. Za nami ostatni odcinek trzeciej serii. Oczywiście on również obfitował w spore emocje, albowiem ujawniono, jak potoczyły się dalsze losy uczestników. Widzowie mieli okazję przekonać się, które pary zdecydowały się rozstać . Jedną z nich okazali się m.in. Grzegorz i Martirenti

Influencerka przyznała, że jest już w nowym związku. Jej eks potwierdził, że również od jakiegoś czasu z kimś się spotyka. Wątek ich relacji oburzył internautów, szczególnie że Grześ zamilkł, bo Marta nie dopuszczała go do słowa . Pojawiły się również głosy, że nie zachowała się fair wobec eks partnera. Ten kolejnego dnia po emisji odcinka udostępnił na swoim profilu kilka słów, których nie mógł powiedzieć w programie .

Marta przerwała mi moją wypowiedź na reunion, a to, co chciałem powiedzieć, byto szczere i prosto z serducha. Dlatego dziś dokończę moją wypowiedź tutaj. Jestem wdzięczny za te relację, bo wiele mi pokazała... - napisał.

Martirenti narzeka na montaż "Love Never Lies"

Głos w sprawie specjalnego odcinka "Love Never Lies" zdecydowała się również zabrać sama Martirenti. Influencerka opublikowała w social mediach relację, w której przyznała otwarcie, że jest rozczarowana sposobem montażu. Nie kryła, że czuje się okrutnie oraz przeprasza widzów, za to, jak to wszystko wyszło.