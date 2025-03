Grześ z "Love never lies" przemówił po BURZLIWYM spotkaniu z Martirenti: "Ta relacja wiele mi pokazała"

Za nami ostatni odcinek "Love never lies". Wszyscy uczestnicy spotkali się podczas tzw. "reunion", by ujawnić, jak potoczyły się ich losy po programie. Nie brakowało łez, dram i burzliwych dyskusji. Wśród par, które postanowiły się rozstać, byli między innymi Grzegorz i Martirenti.

Grzegorz zabrał głos po "Love never lies"

Zachowanie Martirenti wywołało skrajne emocje wśród widzów. Fani "Love never lies" w większości stwierdzili jednak, że Marta nie zachowała się fair wobec byłego partnera. Często go zakrzykiwała, przerywała mu i gorzko komentowała ich relację. Był moment, w którym Grześ chciał podziękować jej za wspólnie spędzony czas, na co Marta odparła: "Źle robisz trochę, musisz gadać o sobie a nie o naszej relacji".