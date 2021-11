Martyna Gliwińska ATAKUJE Zuzannę Pactwę: "Zawsze podziwiałam WYRACHOWANE I CWANE kobiety"

Boras 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Haha A Marynka to chodzaca dobroc Buhaha cala Polska pamieta jak sie na insta wysmiewala z nastolatkow nagrywala ich udostepniala wizerunek . Ale karma szybko Wrocila I ona teraz zieje z zazdrosci ze Jej Bieniuczek z kims jest I ze I'm sie uklada Ale co sue dziwic Martyna z takim charakterkiem to faceci biora nogi za pas nie mowiac juz ze wszyscy sie boja " wpadki " jak zachce jej sie rodzenstwa dla Kazika