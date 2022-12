Martyna Melosik 14 lat temu wygrała program "Fabryka Gwiazd". Jak dziś wygląda i co robi? (FOTO)

Martyna Melosik 14 lat temu wygrała program Fabryka Gwiazd: Star Academy. Absolwentka filologii włoskiej zaraz po wygranej miała możliwość nagrania płyty razem z Adamem Sztabą. Zanim podbiła serca widzów show Polsatu, razem z siostrą bliźniaczką Dagmarą wzięła udział w programie Od przedszkola do Opola oraz Droga do Gwiazd. Siostry Melosik w 2005 roku wyjechały do Stanów Zjednoczonych, gdzie występowały w musicalach. Po zwycięstwie jednej ze sióstr w muzycznym show ich kariera zaczęła iść jednym torem. Od dekady współpracują między innymi z Anną Dąbrowską, którą wspierają jako chórek.