Martyna Wojciechowska ROZPRAWIA SIĘ z modą na płaski brzuch po ciąży: "Nie możemy sobie tego robić!"

Hgfthgg 25 min. temu

Nie rozumiem jak ktoś chce plaski brzuch to niech dąży. Jak ktoś dba o np. urode, twarz, włosy, zęby to ok a jak chce ładną sylwetkie to już nie? Ja ma nieładną buzie bluzny po tradziku ale mam super sylwetke szczupłą. Jestem wysoka dlugie wlosy ladny zgryz. Dbam o to co mogę czego nie mogę to trudno.