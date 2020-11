Martyna Wojciechowska komentuje najnowsze zdjęcie męża: "MAŁŻEŃSTWO MU SŁUŻY"

Martyna Wojciechowska o ślubie z Przemkiem Kossakowskim: "Poinformuję za pomocą social mediów"

Ich ślub stał się tematem numer jeden we wszystkich mediach. Teraz, gdy emocje już nieco opadły, małżonkowie wrócili do normalnego życia i nowych wyzwań zawodowych. Na Instagramie Przemek pochwalił się właśnie zdjęciem z sesji do Kalendarza Dżentelmeni 2021.

"Co to małżeństwo z ludzi robi, no sztos", "Kalendarze się rozejdą jak świeże bułeczki", "Pani Martyna to szczęściara", "Ciacho" - zachwycają się fanki.