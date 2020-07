Maryla Rodowicz DOSTAŁA FUCHĘ w TVP2! Zostanie prezenterką telewizyjną...

Zzietżet 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

I właśnie między innymi dlatego jestem za tym, żeby zlikwidować TVP. To jest po prostu niemoralne, żeby z publicznych pieniędzy sponsorować tego typu ludzi, którzy nie mają nic ciekawego do powiedzenia i zaprezentowania, ich sława dawno minęła w programach, które nic ciekawego i mądrego nie przekazują. Pomyślcie o tym, że te pseudo gwiazdki żyją sobie jak pączki w maśle dzięki naszym podatkom. Maryla już dawno powinna ze sceny zejść. W normalnej sytuacji, gdzie musiałaby konkurować z innymi w prywatnych biznesach nikt by nie wykładał kasy na tak żenujące programy. A tak zawsze się znajdzie jakiś grosz z publicznej kasy na szajs, który będzie oglądać kilka osób na krzyż i za miesiąc będzie hulać jako powtórka i nikt nie będzie o tym pamiętać.