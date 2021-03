Maryla Rodowicz wspomina pierwszy poród: "Rodziłam 17 GODZIN. Przyszedł położnik, na co ja: Niech mnie pan ROZETNIE"

Tosia 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wychowaywanie dzieci to obowiązek rodziców a nie dziadków. Wkurzają mnie te roszczeniowe matki które wymagają od starych matek, sióstr i ciotek żeby zostawały z ich dziecmi. Mam koleżankę która była oburzona ze jej siostra nie chce jej umyć okiem... a dziecko miało już 4miesiace. Kurcze, jak nie masz czasu ochoty i siły to ich nie myj, a nie oczekuj od rodziny sprzątania we własnym domu. Macierzystego było twoja decyzja a nie twojej siostry! Zatrudnij sobie panią do sprzątania lub opiekunkę. Co to za poglądy w ogóle???