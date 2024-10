Maski LED od FOREO podbijają wybieg MMC

Show duetu MMC otworzył Michael Zieliński - jedno z najgorętszych nazwisk sezonu w świecie modelingu, a zamykała muza projektantów – Lara Gessler. W roli modeli mogliśmy zobaczyć też Joannę Horodyńską i Roberta Kupisza. Choć w takim towarzystwie trudno zabłysnąć, maskom od FAQ Swiss doskonale się to udało.

Pomysł na premierowe pokazanie masek LED podczas pokazu okazał się marketingowym strzałem w dziesiątkę. Maski od FAQ Swiss nie były jednak tylko przyciągającym uwagę dodatkiem do stylizacji. Dzięki innowacyjnej technologii, znanej z gabinetów medycyny estetycznej, urządzenia FAQ™ 202, 211 i 221, które wykorzystują 8 długości światła LED (w tym bliskie podczerwieni), działają na różne potrzeby skóry. Maski pomagają w redukcji zmarszczek, drobnych linii i ujędrnieniu skóry, produkcji kolagenu, eliminacji przebarwień, wyciszeniu niedoskonałości i wyraźnej poprawie wyglądu cery. Wyróżnia je nie tylko niezwykły design, ale przede wszystkim zaawansowana technologia, która pozwala na personalizację zabiegów.

Nowa linia masek FAQ, która zadebiutowała na pokazie MMC, właśnie wchodzi do szerokiej dystrybucji. To kompletny system pielęgnacji anti-aging, który z łatwością dopasujemy do swoich potrzeb: