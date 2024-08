Mateusz Banasiuk staje w obronie Joanny Opozdy po krytyce Korwin Piotrowskiej: "To reżyserzy powinni wykazać się większą kreatywnością" (WIDEO)

Popularność portalowa przekłada się na pewien rozgłos, zasięgi w sieci i może stan konta, bo to się z tym wiąże, ale nie przekłada się na jakość i ciężar gatunkowy otrzymywanych propozycji. Przeciwnie, mało jest reżyserów, którzy chcą zrobić poważną rzecz, dobre kino, zatrudniając aktora znanego głównie z newsów prywatnych, skandali czy pyskówek. To odciąga uwagę, tworzy tani plotkarski kontekst, nie robi dobrze filmowi. To nie tylko polska specyfika, chodzi o to, by życie prywatne aktora nie "przykrywało" jego pracy. Kiedy ktoś kojarzy się z portalami plotkarskimi, kłótniami w mediach, ma małe albo żadne szanse na granie w dobrych produkcjach, bo dobra produkcja nie potrzebuje brukowego kontekstu. Niestety, taka jest cena jaką płaci się za nadmierne upublicznianie swego życia prywatnego - mówiła "Super Expressowi" Karolina Korwin Piotrowska.