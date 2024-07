TYLKO NA PUDELKU: Joanna Opozda ODPOWIADA Karolinie Korwin Piotrowskiej. Dziennikarka nazwała film z jej udziałem "PARODIĄ"

Nowy film z Joanną Opozdą sprzedażową klapą. Karolina Korwin Piotrowska komentuje

Początek lipca był dla Joanny Opozdy kolejnym ważnym momentem w karierze. Premierę miał wówczas najnowszy film z jej udziałem. Niestety, "Wieczór kawalerski" okazał się sprzedażową klapą. Według oficjalnych danych box office, w weekend otwarcia produkcję obejrzało w kinie mniej niż 15 tys. widzów. Z kolei dwa tygodnie później komedia przyciągnęła przed ekrany zaledwie 3,9 tys. osób. Co jest przyczyną tak słabych wyników? Redakcja "Super Expressu" zapytała o to rodzimą znawczynię kina, Karolinę Korwin Piotrowską . Dziennikarka nie przebierała w słowach.

To jest parodia filmu, a nie film. Niestety, takich "produkcji" jest więcej, bo ktoś chyba liczy, że jak w kinie nie pójdzie, to wleci na streaming i kasa jakoś się zgodzi - stwierdziła.

Popularność portalowa przekłada się na pewien rozgłos, zasięgi w sieci i może stan konta, bo to się z tym wiąże, ale nie przekłada się na jakość i ciężar gatunkowy otrzymywanych propozycji. Przeciwnie, mało jest reżyserów, którzy chcą zrobić poważną rzecz, dobre kino, zatrudniając aktora znanego głównie z newsów prywatnych, skandali czy pyskówek. To odciąga uwagę, tworzy tani plotkarski kontekst, nie robi dobrze filmowi. To nie tylko polska specyfika, chodzi o to, by życie prywatne aktora nie "przykrywało" jego pracy. Kiedy ktoś kojarzy się z portalami plotkarskimi, kłótniami w mediach, ma małe albo żadne szanse na granie w dobrych produkcjach, bo dobra produkcja nie potrzebuje brukowego kontekstu. Niestety, taka jest cena jaką płaci się za nadmierne upublicznianie swego życia prywatnego - podsumowała gorzko w rozmowie z "Super Expressem".