Joanna Opozda bezlitośnie o bezradności państwa wobec alimenciarzy: "Zakładają fikcyjne spółki, ukrywają dochody. To jest KARYGODNE!"

1. Sama doświadcza relacji z alimenciarzem. To nie jest istotne ile zarabia. Dziecku się zasądzone pieniądze należą, niezależnie od zarobków. Dobrze, że osoba medialna się w temacie wypowiada, bo to jest z korzyścią dla tych, które nie mogą ściągnąć nawet 300 złotych 2. Nie no, pewnie, niech odpuści typowi, który ją potraktował jak przedmiot do wyrzucenia, zachowuje się na co dzień jak rozkapryszone dziecko, krzywdzi własnego syna i robi z siebie ofiarę. WBIJ SOBIE DO GŁOWY: ALIMENTÓW NIE USTALA SIĘ NA PODSTAWIE ŚREDNIEJ KRAJOWEJ. DZIECKO MA PRAWO DO ŻYCIA NA TYM SAMYM POZIOMIE, CO RODZIC. NIE MA TAK DOBRZE, ŻE TATUNIO NA MALEDIWY Z NOWĄ RODZINĄ, A DZIECKO DO CIECHOCINKA. Chciaż wielu by tak bardzo chciało. Ona ma prawo oczekiwać takich kwot. I bardzo dobrze, że się nie daje takim jak ty.