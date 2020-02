Wzruszony Mateusz Pawłowski też żegna się z "Rodzinką.pl": "Maciek i Adam - najlepsi bracia pod słońcem"

Tolik 1 godz. temu zgłoś do moderacji 34 7 Odpowiedz

Nie pasowali do pisowskiego modelu rodziny. Byli tolerancyjni, otwarci na innych i nie podrodze bylo im do kosciola. Radzili sobie bez 500+. A mimo to widzowie ich uwielbiali. I to jest jedyny powod, zdjecia ich z ekranu. Smutne.