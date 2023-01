Matka Gerarda Pique łapie Shakirę za twarz i ucisza ją na oczach piłkarza! Nagranie trafiło do sieci (WIDEO)

Kilka miesięcy temu do mediów trafiła zaskakująca wiadomość o rozstaniu Shakiry i Gerarda Pique . Piłkarz porzucił Kolumbijkę dla młodszej pracownicy swojej agencji. Okazało się, że piosenkarka nie zamierza milczeć o zdradzie niewiernego partnera i nagrała hit, w którym to wylicza między innymi, że "zamienił Ferrari na Twingo". Utwór w rekordowo szybkim tempie osiągnął ponad 100 milionów wyświetleń.

Piosenkarka nie oszczędziła również matki piłkarza, śpiewając, że Gerard "zostawił jej teściową jako sąsiadkę". Shakira postanowiła jeszcze dosadniej pokazać, co myśli o matce byłego ukochanego, kiedy to wystawiła na swoim balkonie manekina w stroju wiedźmy, ustawiając go tak, by spoglądał w kierunku domu rodziców sportowca. Jeśli ktoś miałby jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, że ich relacje nie układają się najlepiej, to Kolumbijka natychmiast je rozwiała - puszczając swoją najnowszą piosenkę na pełen regulator, co z pewnością usłyszała Montserrat Bernabeu.