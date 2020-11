Matylda Damięcka śpiewa, żeby "wy***rdalać". Jej mama ocenia: "Podoba mi się ten utwór"

Wybór 17 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Idz i walcz, walcz kobieto o prawo do aborcji. Bo to jest twój wybór. Twoje życie ma być łatwe, wygodne, musisz się rozwijac a chore dziecko ci to wszystko zabierze. Bo w życiu liczy sie to co masz na swoim profilu w mediach społecznościowych, a nie w sercu. Porzuć swoje sumienie. Idź i walcz o swoja wolność, o wolność do zabijania dzieci! A kiedy przydzie ból, żal, tęsknota i wyrzuty sumienia my ci powiemy ale o co chodzi? To był twój wybór, twoja wolność !