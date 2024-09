Niemcy się pogrążają lewica zrobiła z Niemiec schronisko. Co najmniej trzy osoby zginęły z ręki nożownika, który zaatakował podczas festynu w Solingen pod Düsseldorfem. Lekarze walczą o życie dziewięciu osób, policja ściga sprawcę. Artykuł aktualizowany Do ataku doszło w piątek wieczorem na starówce, gdzie pod hasłem "Festiwal różnorodności" świętowano 650. rocznicę założenia Solingen. Wokół znajdującej się na Fronhof, dawnym głównym placu targowym miasta pod głównym kościołem, sceny stały tłumy. Około godz. 22 niezidentyfikowany nożownik zaczął ciąć na oślep. Wiadomo, że na miejscu zginęły trzy osoby. Na krążących w mediach społecznościowych widać co najmniej jedno ciało ofiary przykryte prześcieradłem. Trzy kolejne osoby są w bardzo ciężkim stanie, stan trzech kolejnych rannych określa się jako poważny, kilka osób ma średnie obrażenia. Lekarze i ratownicy medyczni walczą o życie najciężej rannych na miejscu, próbując ustabilizować ich stan na tyle, by można ich było przewieźć do szpitali. Miejsce ataku policja odgrodziła ekranami. Tożsamość ofiar nie jest nieznana. Donald kazał zbojkotować referendum a pierwsze co zrobił po zaprzysiężeniu to podpisał pakt migracyjny