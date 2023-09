Życie prywatne Katarzyny Pakosińkiej odmieniło się, kiedy w 2017 roku odwiedziła Gruzję. To tam poznała swojego obecnego męża. Irakli Basilaszwili raczej unika blasku fleszy, ale widzowie Polsatu będą mogli poznać bliżej gruzińskiego księcia i jego umiejętności kulinarne dzięki jego udziałowi w programie "Para do gara. Ona mówi, on gotuje".