Meghan Markle BOI SIĘ książki przyrodniej siostry? "Nie okaże tego publicznie, ale JEST JEJ NIEDOBRZE na samą myśl"

Meghan Markle i książę Harry niemal rok temu wystąpili z szeregów rodziny królewskiej. Choć spodziewano się, że po przeprowadzce do USA Sussexowie zostaną pełnoprawnymi celebrytami, to plany pokrzyżowała im pandemia koronawirusa. Mimo epidemii COVID-19 byli royalsi nie zniknęli jednak z czołówek gazet.

Rodzina Meghan jednak nie odpuszcza i już w lutym na rynek trafi pierwsza część (!) literackiej spowiedzi Samanthy Markle. Dzieło jej życia zatytułowane The Diary of Princess Pushy's Sister ma oczywiście dotyczyć relacji z Meghan, z którą nie ma kontaktu od ponad dekady. Jak twierdzi informator In Touch, eksksiężna słyszała już "radosne wieści" o książce przyszywanej siostry i raczej daleko jej do entuzjazmu.