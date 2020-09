Meghan Markle i Harry mają poważny KRYZYS? "Ciągle się kłócą, śpią w ODDZIELNYCH SYPIALNIACH"

Bunny 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ja tam się wcale bym nie zdziwiła gdyby nie chciał mieszkać w usa. ludzie zawsze przestawiają stany jako „dream” a to bzdura na maksa. ameryka to kraj absurdu, wszystko wpada z jednej skrajności w inna skrajność. w dodatku w la gdzie on mieszka ludzie są chamscy i maja chore parcie na szkło, są nieprzyjaźni i bardzo ciężko jest nawiązać nowe więzi jeśli nie ma się tam od początku znajomych. amerykanie są mega zamknęli w la czy nowym jorku, tkwi się samotnie w takim mieście i co on ma tam robić i z kim się kolegować? sama żona nie wystarczy, trzeba mieć przyjaciół bi można oszaleć