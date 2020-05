Meghan Markle i Harry skarżą się na DRONY latające nad ich domem: "Bali się, że to ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE"

JI Jane 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No pewno, że tak. Jak się dzieje coś niepokojącego mało ludzi zauważa, jedynie ludzie inteligentni i spostrzegawczy. Jakies 6 lat temu wynajmowałam mieszkanie w bloku na 2 pietrze. Osiedle takie sobie, niebogate, niebiedne. Siedzę sobie w sypialni którejś soboty czy niedzieli, zapada zmierzch. Klepie sobie coś na pudelku a tu cyk coś za oknem smignelo, jakies światło. Mysle, wydaje mi się ale będę czujna. Ok, dalej siedzę klepie w telefonie a za jakies 5 minut cyk znowu jakies światło. Tym razem zdążyłam zauważyć czarne pudełko mniej więcej wielkości kasety vHs, żaróweczka na boku, to był ułamek sekundy. Od razu przyszło mi do glowy, ze to na pewno złodzieje. Miałam zapukać do sąsiada, żeby go ostrzec ale on był bardzo antypatycznym człowiekiem i nie poszłam. To była sobota albo niedziela a w nocy z czwartku na piątek obrobili mieszkanie sąsiadów z dołu. Ludzie ci mieli nawet alarm, oni zawsze wyjeżdżali z czwartku na piątek za miasto i to była jedyny dzień w tygodniu kiedy nikt w domu nie nocował. Jaki z tego morał. Harry jest żołnierzem, wyszkolonym do wykrywania zagrożenia i szybkiej oceny terenu i okoliczności. Jako wysokiej klasy oficer jest tez na bieżąco z nowymi typami broni i zagrożeniami. Meghan jest matka a matki mają nie tylko szósty ale i siódmy, i ósmy a nawet dziewiąty i dziesiąty zmysł jeśli chodzi o zagrożenia. Ja im wierze, jeśli mowią, ze czuja sie zagrożeni to wiedza co mowią i musi to być prawda.