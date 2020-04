Meghan Markle i "po prostu" Harry mogą zgarnąć MILION DOLARÓW za wywiad. "Meghan chce się w końcu wytłumaczyć"

Natalia 2 godz. temu zgłoś do moderacji 21 9 Odpowiedz

Podobno chcieli się odciąć od mediów, które zmieniły życie Megan w piekło i wytykały jej wszystkie błędy (abstrahując od tego, że zamknięcie drzwi od samochodu przez Megan to nie jest błąd zasługujący na piętnowanie jej) a teraz za konkretną sumkę sama pcha się do mediów. Brak w tym wszystkim konsekwencji. Chcieli spokoju to kupili dom w Kanadzie...ale Kanada im się znudziła...Harry poza doświadczeniem i wiedzą wojskową nie ma rzadnego konkretnego zawodu, Megan była aktorką drugoligową słynąca z jednej roli w jednym serialu. Ciekawe, kiedy napiszą książkę i kiedy skończy fala chętnych chcących zapłacić milion za wywiad? Generalnie uważam, że monarchia to przestarzała struktura, ale jak ktoś jest członkiem rodziny królewskiej to powinien ze sobą coś reprezentować. Mimo to, że Megan wydaję się cwaniara to nie zmusiła Harrego do małżeństwa. Na pierwszy plan wysuwa się ta para bo nie są już chronieni. Jednak w porównaniu to innych skandali w brytyjskiej rodzinie królewskiej to Harry i Megan dostają najwieksze baty. Każdy kto zna historie brytyjskiej rodziny królewskiej wie, że to zrobił Harry i Megan to nicznaczącego...