Meghan Markle na procesję żałobną założyła... kolczyki od Elżbiety II (ZDJĘCIA)

W środę popołudniu trumna z ciałem królowej Elżbiety II została umieszczona w Westminster Hall, gdzie pozostanie aż do dnia pogrzebu, który odbędzie się w poniedziałek, 19 września.

W uroczystej procesji uczestniczyły dzieci monarchini: król Karol III, księżniczka Anna, książę Edward i książę Andrzej . W kondukcie za królową Elżbietą II szli również książę Harry i książę William. Księżna Kate , Meghan Markle, hrabina Zofia i królowa małżonka Camilla do Westminsteru przyjechały samochodami.

Media od razu zwróciły uwagę, że księżna Kate wyglądała na niezwykle skupioną i zadumaną, a na jej twarzy ani przez chwilę nie pojawił się uśmiech. Kilka dni temu zarzucano jej przecież, że podczas rozmowy z poddanymi przy bramach Windsoru uśmiechała się do zebranych.

Tym razem Kate z posągową miną towarzyszyła królowej małżonce Camilli przy wejściu do Westminsteru. Brytyjska prasa podkreśliła, że miejsce Kate zostało wyraźnie zaznaczone - to właśnie ona towarzyszyła małżonce króla Karola III podczas podróży i stała obok niej w Westminster Hall. Miało to odzwierciedlać jej nową rolę w rodzinie królewskiej.