Meghan Markle rozdaje uśmiechy u boku Harry'ego podczas wizyty w Niemczech. Wybrała wyjątkowy TANI kombinezon z sieciówki (ZDJĘCIA)

Książę Harry mimo wystąpienia z szeregów rodziny królewskiej wciąż pełni funkcje reprezentatywne i nadzoruje własne projekty. Kończący dziś 39 lat syn Karola III i księżnej Diany stacjonuje obecnie w Niemczech, biorąc aktywny udział w zainicjowanych 9 lat temu zawodach Invictus Games, nad którymi obejmuje patronat. Kierowane są one do żołnierzy i weteranów wojennych rywalizujących ze sobą w różnych dyscyplinach sportowych, co jest naturalnym nawiązaniem do militarnej kariery mężczyzny.