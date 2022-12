Meghan Markle z ryzykownym rozcięciem bryluje u boku księcia Harry'ego przed premierą dokumentu Netfliksa (ZDJĘCIA)

Life 11 min. temu zgłoś do moderacji 21 3 Odpowiedz

Zalozmy ze twój partner pochodzi z bardzo toksycznego środowiska, ma problemy w relacjach z rodziną. Co robisz jako dobra, kochająca, wspierająca osoba? Zwykle wygląda to tak: 1. Wchodząc do rodziny próbujesz naprawic relacje. Chcesz pomóc nawiązać im poprawne zdrowe stosunki. 2. Jeśli to nic się daje - odsuwasz się z partnerem od rodziny. Ograniczasz kontakt do minimum, kurtuazyjne spotkania, w ostateczności kompletne zerwanie relacji i życie własnym życiem bez dramy i toksyny. Tworzycie swoj bezpieczny prywatny szczęśliwy swiat. Co robi Meghan Markle: 1. Wchodzac do rodziny, szukała konfliktów, kreowała kłótnie i dramy wciągając w to męża, psując relacje nawet te dobre. 2. Zniszczyla stosunki z rodziną, spaliła mosty. I dalej kontynuuje atakowanie rodziny, namawia partnera do ciągłego zaangażowania w wojnę, udzielania szkalujących wywiadów, pisania książek, krecenia filmów. Cały czas każe mu być na froncie i podsycać konflikt i ciągle tworzyć nowe. Tak nie postępuje zdrowa kochająca wspierająca osoba. Tak postępuje toksyczny manipulator któremu nie zależy na partnerze.