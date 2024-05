Meghan Markle zwiedza Abudżę w bransoletce "chroniącej przed złym okiem". Cena biżuterii SZOKUJE

Ulli 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dziennikarze uważnie obserwowali Harrego w Nigerii i wszyscy byli zgodni, że nie potrafił ukrywać swoich uczuć. Dziennikarze ci nie należeli do faworyzowanej grupy zatrudnionej przez Markle do przedstawiania przychylnych relacji z ich wizyty w Nigerii. To zatwardziali dziennikarze, którzy obserwują Harry'ego rok po roku. Wszyscy potwierdzili, wyraz twarzy Harry'ego podczas klęski w Nigerii pokazał im, że wolałby być gdziekolwiek, niż z dwulicową aktorką podczas jej trasy koncertowej „Spójrz na mnie” . Dziennikarzom powiedziano, że na ekranach kin ukaże się dokument zrealizowany przez niemiecką producentkę telewizyjną Ulrike Gruneweld. Dokument grozi ujawnieniem nowych szczegółów na temat HiM. Sugerowano, że Harry i jego żona wpadli w panikę i przygotowują się na to, co ma się wydarzyć. Teraz słyszymy, że Meghan wciąż ma pewne rzeczy, o których nie chce, aby opinia publiczna dowiedziała się. Ulrike Gruneweld powiedziała, że są ludzie, którzy „chcą zabrać głos”.