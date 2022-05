Mel B dziękuje Victorii Beckham za kreację na audiencję u księcia Williama. Już zapomniała, co o niej mówiła? (ZDJĘCIA)

Pogłoski o niesnaskach między członkiniami Spice Girls zaczęły krążyć w kuluarach już w czasach, gdy dziewczyny dopiero stawały się sławne. Mimo żalu i nieporozumień spicetki nie potrafiły odpuścić sobie szansy na dobry zarobek i w 2018 roku zgodziły się wrócić na scenę. Jedyną gwiazdą, która zrezygnowała z udziału w reaktywacji zespołu, była Victoria Beckham , co mocno nie spodobało się Mel B .

Wygląda jednak na to, że od tamtej pory Mel i Victorii udało się jednak dojść do porozumienia, a nawet reanimować dawną znajomość. "Scary Spice" postanowiła bowiem skorzystać z usług dawnej koleżanki z zespołu i poprosić ją o uszycie sukienki na wyjątkową okazję, jaką było uhonorowanie Orderem Imperium Brytyjskiego w Pałacu Buckingham przez samego księcia Williama. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia publicznego: kulturze, nauce, medycynie czy działalności filantropijnej. Brytyjka została odznaczona za swoje zaangażowanie w niesienie pomocy ofiarom przemocy domowej.