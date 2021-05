Mel B w MOCNYM filmie o przemocy domowej. Piosenkarka była katowana przez 10 lat małżeństwa z przemocowcem (WIDEO)

Ola 25 min. temu zgłoś do moderacji 28 0 Odpowiedz

Mnie nigdy nie uderzył pięścią ale kopał, plus, ciągnął za włosy po podłodze, wykręcał ręce, dusił, wyzywał.... Przy maleńkim dziecku ktore wrzeszczało, plakalo, kopał mnie trzymając niemowlę na rękach. Bylam przekonana ze to chwilowe, ze ma jakiś kryzys, który uda nam się pokonać, że wystarczy to przeczekać, rozmawiać ale czekałam 2 lata i powiedzialam dość. Wywaliłam z domu, poszłam zgłosić na Policję. Nagle inny człowiek, dotarło do niego, poszedl na terapię dla sprawców przemocy, przyłazi mi od poł roku i jęczy, ze chce odzyskać rodzinę i zrobi wszystko. Ale mam go gdzieś. Mam własne pieniądze, niezależność, opiekujemy się dzieckiem 50:50, nic od niego nie chcę, nie muszę z nim być i on dobrze wie, ze konkretnie spieprzył. Najbardziej żałuję, że nikomu nie mówiłam licząc na to ze sami się jakoś zalatwi. A przemoc lubi ciszę. Teraz uuz wiem, ze gdybym powiedziała to on by przestal bo boi sie opinii ludzi, problemów z prawem. Chcialam byc "lojalna", próbować to traktować jak problem malzeński, który należy rozwiązać wewnętrznie a to byl błąd. Nie milczcie! Ktos kto bije sam nigdy nie przestanie, nie dojdzie do wniosków, ze to jest złe. A potem minie 10 lat a Ty się nagle obudzisz innym człowiekiem: zniszczonym, znerwicowanym, czesto uzależnionym. No i są w tym czesto dzieci. Ja.podjęlam decyzje nie ze względu na siebie ale ze względu na dziecko, które nie może patrzeć jak tata szarpie i kopie mamę. Bez względu na to jaki jest koszt nalezy chronić siebie i dzieci. Naprawdę są ludzie, którzy Wam pomogą, nie bójcie się przerwac milczenie i pójść po tę pomoc.