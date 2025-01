Melania Trump zwróciła się do rodzin ofiar katastrofy lotniczej w Waszyngtonie

W Waszyngtonie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej , w której pasażerski samolot zderzył się z wojskowym helikopterem podczas przelotu nad rzeką Potomak. W wyniku tego zdarzenia zginęły co najmniej 64 osoby, w tym członkowie amerykańskiej kadry łyżwiarzy figurowych. Prezydent Donald Trump wyraził głęboki żal i zapowiedział spotkanie z rodzinami ofiar, podkreślając potrzebę zatrudniania najbardziej kompetentnych osób w lotnictwie.

Mówię do państwa w godzinie cierpienia dla naszego kraju. Ogromna tragedia. Trwa akcja ratunkowa. Niestety, nikt nie przeżył. To była mroczna noc w naszej stolicy. Jako naród opłakujemy każde cenne życie. Jesteśmy w żałobie, to wstrząsnęło wszystkimi - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.