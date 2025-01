Menadżer Górniak wydał oświadczenie i WBIŁ JEJ SZPILĘ! To koniec ich współpracy. Edyta odpowiada i pisze o "fałszowaniu dokumentów"

Edyta Górniak uchodzi w środowisku artystycznym za jedną z najbardziej wymagających gwiazd. Osoby i firmy, które podejmują współpracę z diwą, muszą liczyć się z jej nieustannym dążeniem do perfekcji. Posiadający już takie doświadczenia zgodnie przyznają, że sprostanie oczekiwaniom wokalistki zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych zadań.

Zdobywczyni drugiego miejsca w Konkursie Piosenki Eurowizji przez długi czas poszukiwała eksperta z branży, który służyłby jej cennymi wskazówkami w powrocie na muzyczny szczyt. Tę odpowiedzialną misję powierzyła Bartłomiejowi Kuncowi , reprezentującemu agencję BCM LIVE. We wrześniu 2024 r. jej przedstawiciele powiadomili fanów Edyty o nowej przygodzie, która miała zaowocować wieloma długo wyczekiwanymi działaniami.

To będzie inspirująca podróż, w którą wybieramy się z panią Edytą tak, aby jej marka osobista wspólnie z całym zespołem rozwinęła swoje skrzydła najszerzej jak się da. (...) Dziękujemy za zaufanie artystki i już działamy na pełnych obrotach, aby niebawem móc zaprezentować państwu nowe projekty - napisano wówczas na Instagramie.

Edyta Górniak ponownie bez menadżera

Wielbiciele wykonawczyni przeboju "To nie ja" z pewnością poczuli się zawiedzeni, kiedy zapoznali się z treścią komunikatu opublikowanego dziś w sieci. Wynika z niego, że po niecałych 4 miesiącach doszło do zakończenia współpracy pomiędzy Edytą a jej managementem .

W dniu 10.01.2025 r. Agencja BCM LIVE przestała reprezentować interesy Pani Edyty Górniak. To była bardzo ciekawa podróż, jednak cały zespół BCM chce skupić się na projektach, które mają potencjał na sukces - napisano w wymownym tonie.

Pracownicy agencji podkreślili, że widzieli ogromny potencjał we współpracy z Górniak, lecz uznali, że to "może nie ten czas".

Edyta Górniak opublikowała oświadczenie

Pośrednio wywołana do tablicy gwiazda estrady udostępniła na swoim InstaStory adresowaną do fanów wiadomość, w której przedstawiła zupełnie inne, znacznie poważniejsze powody zakończenia współpracy. Jak czytamy, doszło do niej kilka dni wcześniej.