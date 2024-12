Edyta Górniak reaguje na doniesienia, że nie integruje się z artystami: "Przyleciałam do pracy, a nie na WÓDKĘ i imprezowanie do rana"

Edyta Górniak , wraz z kilkoma innymi artystami, przebywa aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Muzycy polecieli za ocean kolędować dla tamtejszej Polonii. Od początku wyjazdu to właśnie mama Allana może liczyć na największe zainteresowanie mediów.

Tabloid donosi, że Edyta Górniak nie integruje się z ekipą w USA

Zamieszanie wokół rzekomego odepchnięcia Mariusza Winnickiego z zespołu Classic to jednak nie wszystko. Parę dni temu jeden z tabloidów przekazał, że Edyta Górniak ponoć izoluje się od reszty występujących w USA koleżanek i kolegów. Nie uczestniczy w spotkaniach towarzyskich i nie integruje się. Podczas pobytu w Chicago 52-latka miała nawet zmienić hotel.

Edyta Górniak reaguje na doniesienia. Ostre słowa o kolędujących za oceanem kolegach

W niedzielę diwa odniosła się do owych doniesień. W zamieszczonym na Instastories nieoficjalnym oświadczeniu nie kryła rozgoryczenia.

Za co? Że przyleciałam do pracy, a nie na wódkę i imprezowanie do rana. Serio, kocham naszą branżę - pisze ironicznie i kontynuuje: