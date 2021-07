Menedżerka Igi Świątek odkryła kolejny diament? O tej dziewczynie może być głośno

Valeria Olianovskaia to świetnie rokująca tenisistka, która wzięła udział w trwającym właśnie turnieju Poland Open. Ta młoda, bo urodzona w 2001 roku, sportsmenka zajmuje obecnie 673 miejsce rankingu WTA (awans o 5 pozycji), ale jej cele sięgają dużo dalej – co najmniej do letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.