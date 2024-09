Mery Spolsky wytknęła przed laty Natalii Nykiel BRAK UMIEJĘTNOŚCI w tworzeniu tekstów i muzyki. "Było mi przykro"

Znane panie ochoczo rzucają górnolotnymi hasłami o siostrzeństwie i sile kobiet. Niemal na każdym kroku starają się podkreślać istotną jak nigdy wcześniej symbolikę "girl power". Zdecydowanie umocniły je w tym liczne protesty przeciwko ingerowaniu w ich prawo do decydowania o swoim ciele. Mimo wyraźnie widocznego w ostatnich miesiącach roztaczania wizji powrotu do utraconej "normalności", zaangażowane w sprawy społeczne gwiazdy wciąż czują się przytłoczone dominującym na scenie politycznej patriarchatem.

Jedną z orędowniczek kobiecej rewolucji jest Mery Spolsky, która bardzo często wyraża wdzięczność z możliwości częstego obcowania z innymi przedstawicielkami polskiej estrady. Okazuje się jednak, że niektóre młodsze koleżanki po fachu nie mają co liczyć na jej przychylność. Kilka tygodni temu otwarcie wyśmiała należącą do niedawna do tej samej wytwórni Julię Wieniawę, która napisała w sieci o próbach blokowania jej twórczości w mediach muzycznych. Teraz wyszło na jaw, że z prowadzącą show "Drag Me Out" ma też na pieńku Natalia Nykiel.