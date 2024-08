Mery Spolsky DRWI z oświadczenia Julii Wieniawy. Już jest odpowiedź: "Artystka artystce. SZOK"

Mimi 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 9 Odpowiedz

Co by nie powiedzieć JW doszła Do tego gdzie jest i długo się utrzymuje. Doskonała wiekoszosc z Was gdyby miała możliwość kroczyć śladami JW (bądź skorzystać ze skrótów robiąc własną karierę) to by to uczyniła. Ona jest pracowita, utrzymuje się gdzieś tam na górze i realizuje swoje pasje. Nie przepadam za nią, ale bądźcie do cholery obiektywni. A Maryśka pokazała jaka jest- a mogła milczeć. Bo zakładam że nic mądrego do powiedzenia nie ma 🥴