Michał Danilczuk był UCZESTNIKIEM "You Can Dance"! Przypomniano, jak wyglądał. "Twoja twarz jest bez wyrazu"

Program "You Can Dance" powrócił na antenę TVN-u po wielu latach przerwy. Zmieniła się nie tylko oprawa, ale i jury, w którego skład wchodzą teraz: Michał Danilczuk, Mery Spolsky, Bartosz Porczyk oraz Ryfa Ri. Zawodowo każde z nich robi karierę we własnej dziedzinie, ale mało kto wie, że jeden z sędziów ma też przeszłość związaną właśnie z tym formatem.

Michał Danilczuk był uczestnikiem "You Can Dance". Oto co wtedy usłyszał

W kolejnym odcinku odświeżonej wersji programu wrócimy na chwilę myślami do przeszłości. Podczas oceniania jednego z uczestników Michałowi Danilczukowi zbierze się na wspomnienia, bo sam kiedyś tańczył ten sam styl i to w dokładnie tym samym programie.

Wypowiem się jako znawca crampu, ponieważ wiele lat temu byłem na castingu do "You Can Dance", byłem nawet na bootcampie w Sewilli i dzięki crampowi odpadłem z tego programu. Znienawidziłem ten styl do dzisiejszego dnia - napomknął.

Odcinki z udziałem Danilczuka emitowano w ramach 8. edycji show jeszcze w 2015 roku, a uczestników oceniali wtedy Agustin Egurrola, Michał Piróg oraz słynna polska globtroterka Kinga Rusin. Pamiętacie te czasy? Cóż, Michał na pewno, bo usłyszał wtedy kilka bardzo gorzkich słów, co przypomniano w programie.

Twoja twarz jest bez wyrazu - padło na nagraniu. Przykro mi, ale kompletnie bez wyrazu.

Ostatecznie Danilczuk nie trafił do finałowej stawki, ale nadal zawodowo zajmował się tańcem i dziś to on ocenia uczestników.

Bardzo się zmienił?

