Michał Milowicz i jego młodsza o 13 lat partnerka SPODZIEWAJĄ SIĘ DZIECKA

Gratulacje!👍Na wp.pl nie można już komentować żadnych artykułów. Te o wojnie ok, przyjęłam. Ale te o naszych politykach i naszej sytuacji np o służbie zdrowia, to już jest przesada. Zwłaszcza, że z komentarzy można się często dowiedzieć więcej, niż z artykułu. Wie ktoś, o co chodzi? Najpierw Onet wyłączył, potem interia, a teraz wp. Przechodzę na inny portal, ten też przestanę czytać. Cóż...