Michał Olszański twierdzi, że wcale nie miał ksywy "MAMMOGRAF": "To WSTRĘTNE"

Co więcej, Jethon wspomniała, że niegdyś do listy pracowników wyróżnionych za szczególnie osiągnięcia potajemnie dopisano: "Michał Olszański - za cykl bezpłatnych badań mammograficznych. Przyjacielska dłoń 2012" .

Ks. Isakowicz-Zaleski komentuje wywiad kardynała Dziwisza. "Wybrał sobie prowadzącego"

Ja żadnych granic nie przekraczałem i nie przekraczam. Proszę zwrócić uwagę, że Karolina Korwin-Piotrowska nie mówi, że ona była była przeze mnie dotykana, tylko mówi "koleżanki". To znaczy, jakie koleżanki? Przepraszam, no ale to jest nie fair. Dlatego, że to były różnego żarty, z czasów jeszcze jak byliśmy w radiu Kolor, czyli początek lat 90. Przyznaje, że tego typu żarty jakieś tam były. Związane z jakimś tam odnoszeniem się do dziewczyn, ale przecież to nigdy nie miało aspektów dotykania - tłumaczy w Fakcie.