Michał Piróg opowiada, jak na ulicach reagują na jego stylizacje i ujawnia: "Noszę wysokie buty, bo chcę być k**wa WYŻSZY!" (WIDEO)

Michał Piróg o swoim stylu. To dlatego nosi spódnice i gorsety

W rozmowie z Pudelkiem otworzył się co nieco na temat swojego stylu. Michał Piróg przypomniał, że wywodzi się z artystycznego środowiska, w którym do mody ma się specyficzne podejście.

Michał Piróg o tym, jak Polacy reagują na jego stylizacje. Stanowcze słowa o butach na obcasie

Pamiętam, jak 30 lat temu pierwszy raz wyszedłem w długiej spódnicy i pojechałem do Krakowa, to prawie mnie rozjechał facet, trąbiąc i wyzywając: "Ty pe*ale!" - opowiada.

To, że akurat jestem osobą homoseksualną i noszę spódnice, to ja bym tego nie łączył z seksualnością - kontynuuje i tłumaczy, że po prostu nosi to, na co ma ochotę: