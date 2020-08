Michał Piróg zabiera głos w sprawie homofobicznych ataków: "MOŻESZ MNIE JAK HITLER ZABIĆ, lecz odrodzę się w następnych pokoleniach"

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 50 4 Odpowiedz

Czy im odbiło?Robią co chcą, mają takie same prawa jak inni,mam sąsiada który mieszka z partnerem i nikt go nie prześladuje ,żyje jak normalny sąsiad, bo każdy ma swoje problemy i życie. Czego oni chcą? - Żebyśmy ich na lektykach nosili, żebyśmy padało przed nimi czołem na kolana, to jacyś przesladowcy,mówię o tych na tych zgromadzeniach nie o wszystkich. Niedługo oni właśnie pozamykaja resztę ludzi w gettach i zepchnął na margines społeczny. To się robi niebezpiecznie, czyżby sam Adolf Hitler powrócił w skórze LGBT? To straszne.