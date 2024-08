Michał Szpak zapytany o to, czy jest ZAKOCHANY. O panseksualnym coming oucie mówi: "Społeczeństwo jest gotowe na każdy rodzaj upodobań"

Michał Szpak bez wątpienia jest jedną z bardziej charakterystycznych postaci rodzimego show biznesu. Ostatnimi czasy udziela się nie tylko muzycznie, lecz także jako gwiazda telewizyjnych przedsięwzięć, takich jak "Czas na Show. Drag Me Out" czy nadchodząca edycja "The Voice of Poland". Wiemy więc co słychać u niego zawodowo - a jak jest prywatnie?